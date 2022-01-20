«Чёрных» лесорубов в городских лесах Улан-Удэ ищут с тепловизором

С декабря в лесах не нашли ни одной незаконной рубки



Патрульные группы городского лесничества не зафиксировали незаконных рубков на территории Октябрьского и Аршанского лесничеств в декабре 2021 года и новогодние праздничные дни, сообщает администрация Улан-Удэ.



В столице Бурятии общая площадь городских лесов составляет 8,6 тысяч гектаров. За охрану, защиту и воспроизводство лесов отвечают сотрудники МБУ «Городское лесничество».



Специалисты обходят и объезжают подведомственные леса с квадрокоптером с тепловизором.



Так, в 2020 году городские лесники совместно с полицией задержали группу «чёрных лесорубов». Преступники срубили лес почти на 2 млн рублей, а от их действий пострадали 160 сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, был оценен на сумму более 1 млн 800 тысяч рублей. На всех злоумышленников возбуждены уголовные дела.



За три года количество незаконных рубок в городских лесах снизилось в 2,5 раза с 40 случаев в 2019 году до 16 в 2021. Количество пострадавших деревьев уменьшилось в шесть раз: с 970 случаев в 2019 году до 156 в 2021.



О незаконных рубках в лесу горожане могут сообщить на горячую линию лесной охраны по тел. 20-44-44, а также в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу Улан-Удэ по тел.: 21-29-72, 21-36-65.

