В квартире расчленителей нашли топор и два ножа
Стали известны подробности жуткого убийства с расчленением, которое произошло в Северобайкальске в воскресенье, 26 декабря.
38-летнюю местную жительницу убили, а тело расчленили и спрятали в багажнике автомобиля.
По данным следствия, вечером 26 декабря жительница многоквартирного дома увидела в подъезде обильные следы крови. Затем она заметила, как сосед с сыном вынесли из квартиры на улицу объёмный мешок и принялись грузить в багажник машины. Женщина позвонила в отдел полиции.
- Для проверки сообщения на место был направлен экипаж ДПС. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с припаркованным автомобилем пятна бурого цвета и, заглянув внутрь автомобиля, увидели тело человека. В подъезде полицейские обнаружили двоих мужчин, один из которых замывал аналогичные пятна. При последующем осмотре автомобиля в его багажнике обнаружено тело 38-летней женщины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Задержанные мужчины – отец с сыном, им 59 и 35 лет. Отец живёт в Северобайкальске, а его сын – житель Иркутской области.
В настоящее время мужчина с сыном находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время они будут допрошены.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
- Для установления точной причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. В квартире мужчины под ванной обнаружены и изъяты топор и два ножа, при помощи которых, по версии следствия, осуществлялось расчленение тела. Также по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии отец с сыном задержаны за убийство и расчленение
Происшествия, Фото:
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