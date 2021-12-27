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Улан-удэнец спасся от хищения почти 4 млн, заехав в полицию

Улан-удэнец спасся от хищения почти 4 млн, заехав в полицию
Происшествия, 
Лжеполицейский уверял жертву, что он «никакой не мошенник»

В Улан-Удэ бдительный пенсионер избежал хищения мошенниками 3,7 миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по факту попытки мошенничества в особо крупном размере, сообщили в МВД по Бурятии.

Днём 23 декабря 65-летнему улан-удэнцу поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником полиции. Он сообщил, что из банка поступила оперативная информация о том, что мошенники якобы пытаются оформить на него кредит онлайн. Для того, чтобы не допустить хищения денег и помочь сотрудникам службы безопасности поймать злоумышленников, мужчине, якобы, необходимо самостоятельно оформить кредит, а затем снять все деньги и перевести их на резервные счета. Также собеседник сообщил, что с мужчиной дополнительно свяжется сотрудник банка и проинструктирует его.

Улан-удэнец по указке лжесотрудника банка зашёл в мобильное приложение, где обнаружил, что ему одобрен онлайн кредит. Пенсионер не стал оформлять кредитное обязательство, сказав звонившему, что самостоятельно обратится в полицию.

Спустя несколько минут мужчине вновь поступил звонок со стационарного номера с кодом Улан-Удэ. Звонивший представился сотрудником полиции, указав при этом адрес подразделения, в котором он служит. Чтобы исключить сомнения, собеседник попросил улан-удэнца проверить номер телефона, с которого он звонит, в Интернете и «удостовериться, что он не мошенник». Пенсионер вбил номер телефона в поисковую строку и обнаружил, что номер совпадал с реальным номером телефона отдела полиции.

После этого пенсионер с помощью приложения оформил кредит на сумму более 3,7 миллионов рублей. Деньги после снятия он планировал зачислить на якобы резервные счета через терминал оплаты.

Однако, проезжая мимо полиции, улан-удэнец решил лично выяснить все обстоятельства, «возбуждённого уголовного дела» и обратился в дежурную часть. Полицейские объяснили пенсионеру, что, очевидно, он чуть не стал жертвой мошенников, и посоветовали написать заявление и вернуть заёмные деньги в банк.

Всё чаще мошенники стали использовать специальные средства IP-телефонии, которые подменяют номер телефона: при входящем звонке он выглядит как реальный номер правоохранительных или банковских структур.
мошенничество

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