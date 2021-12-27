В Бурятии осудили двух контрабандистов леса

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Суд вынес приговор по делу о контрабанде леса на 7 млн рублей



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу о контрабанде древесины стоимостью более 7 млн рублей. Осуждены 46-летний улан-удэнец и 32-летний иностранец. Об этом сообщают Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси. В обоих ведомствах не раскрывают гражданство второго осуждённого.



С июня по сентябрь 2017 года мужчины закупили пиломатериалы из незаконно вырубленных сосен. Лес они продавали иностранным компаниям, с которыми у них были заключены внешнеторговые контракты.



В качестве подтверждения законности происхождения товара мужчины вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



В результате из России было вывезено свыше тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью более 7 млн. рублей.



Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и Бурятской таможни.



На задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершённые группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».



Суд признал подсудимых виновными. Улан-удэнцу назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штраф в размере 720 тысяч рублей. Иностранному гражданину – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев, а также штраф 300 тысяч рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

