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В Бурятии осудили двух контрабандистов леса

В Бурятии осудили двух контрабандистов леса
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Суд вынес приговор по делу о контрабанде леса на 7 млн рублей

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу о контрабанде древесины стоимостью более 7 млн рублей. Осуждены 46-летний улан-удэнец и 32-летний иностранец. Об этом сообщают Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси. В обоих ведомствах не раскрывают гражданство второго осуждённого.

С июня по сентябрь 2017 года мужчины закупили пиломатериалы из незаконно вырубленных сосен. Лес они продавали иностранным компаниям, с которыми у них были заключены внешнеторговые контракты.

В качестве подтверждения законности происхождения товара мужчины вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.

В результате из России было вывезено свыше тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью более 7 млн. рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и Бурятской таможни.

На задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершённые группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Суд признал подсудимых виновными. Улан-удэнцу назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штраф в размере 720 тысяч рублей. Иностранному гражданину – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев, а также штраф 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.
контрабанда леса

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