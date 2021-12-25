Замминистра строительства и ЖКХ России побывал на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Глава Бурятии поблагодарил улан-удэнцев за терпение
В субботу, 25 декабря, в Бурятию с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Он проинспектировал ход ремонтных работ в ТЭЦ-1 и отметил хорошую организацию мероприятий по ликвидации последствий ЧС.
В рамках поездки он проведёт совещание по вопросам теплоснабжения Улан-Удэ, реализации мероприятий по включению Улан-Удэ в федеральную программу «Чистый воздух», модернизации ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Во время посещения места аварии на ТЭЦ-1 глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил Алексею Ересько о переходе с режима ЧС регионального уровня реагирования на муниципальный в связи со стабилизацией ситуации.
- Во-первых, хочу отметить, что хорошо организованы работы по устранению аварийной ситуации, оперативно сработали все службы, не допустили тяжёлых возможных последствий в виде разморозки теплотрасс и разморозки системы отопления в жилых домах. Это самое главное. Те сроки, которые изначально назывались, я о сроках ликвидация аварийной ситуации, восстановления нормального теплоснабжения, они выдержаны. Сейчас делать какие-то выводы о причинах аварии рано. Сначала пройдёт полное расследование, нужно оценить полностью все возможные причины, которые могли быть и которые могли послужить этой ситуации. Но самое главное, что восстановление идёт, - отметил Алексей Ересько.
Глава Бурятии поблагодарил всех работников, которые работают над устранением последствий аварии.
- Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в ликвидации ЧС. Мэр города Игорь Юрьевич Шутенков с момента обнаружения пожара выехал на место, в оперативном режиме были подняты необходимые службы города, и своевременно принимались решения. Я также был на связи, держал ситуацию на контроле. В целом хотел бы поблагодарить и ТГК-14, и все ремонтные бригады, которые непосредственно начали работу, Бурятэнерго МСРК Сибири, которые подключились и все ресурсы – материальные, людские, свои сюда привлекли. Ну и всех, кто был задействован на ликвидации этой аварии. Главное - не допустили разморозки системы, это было самое опасное, могли бы быть тяжёлые последствия. Оперативный штаб возглавлял Евгений Валентинович Луковников в круглосуточном режиме. Я бы хотел всех наших жителей поблагодарить за терпение, за понимание, за ответственное отношение к ситуации. Уважаемые горожане, вам спасибо, мы вместе выходим из этой сложной ситуации, - сказал Алексей Цыденов.
Руководство компании «ТГК-14» сообщило о полной обеспеченности необходимыми для восстановительных работ ресурсами.
- Работы производятся в круглосуточном режиме, материалами в основном полностью обеспечены. Графики работы персонала составлены таким способом, чтобы были перерывы и время для отдыха. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить все смежные организации, коллег, кто был задействован, это и организации РЖД, и организации «Россетей», и коллег из Забайкальского края. Работы продолжаются, сейчас задача стоит восстановить работу двух котельных агрегатов, что позволит иметь резерв тепловой мощности и нормально войти уже в новогодние праздники. Ну а дальше, как уже Алексей Самбуевич сказал, корректировать ремонтную инвестиционную программу для того, чтобы в полном объёме подготовить станцию и работать в том режиме, который был до аварии, - рассказал генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.
Замминистра строительства и ЖКХ России побывал на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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