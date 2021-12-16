Женщина незаконно призывала к свержению власти
Жительница города Сретенск Забайкальского края опубликовала на своей странице в социальной сети ролик с призывами к свержению власти, а также с оскорблениями чиновников и «Единой России». За это на женщину составили протокол об административном правонарушении, сообщили в Сретенском районном суде.
- 5 октября 2021 года в социальной сети гражданка В. опубликовала видеоролик «Призыв к народному восстанию», продолжительностью 2 минуты 57 секунд. В видеоролике содержатся признаки ненависти и вражды по политическим мотивам, оскорбления в отношении представителей органов власти и политической партии «Единая Россия», призыв к восстанию как способу свержения существующей власти, - говорится в сообщении суда.
За данное правонарушение жительнице Забайкальского края грозит административный штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Жительнице Забайкальского края грозит штраф за оскорбление «Единой России»
Происшествия, Фото:
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