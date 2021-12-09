В Бурятии стали меньше убивать и насиловать

В то же время значительно возросло число вымогательств



В январе-ноябре 2021 года в Бурятии зарегистрировано 19 210 преступлений, что на 1 % больше, чем за аналогичный период 2020 года (19 013).



Возросло число разбоев (+41 %), мошенничеств (+31 %), вымогательств (+80 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+35 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑26 %), краж (-5 %), в том числе с проникновением в квартиры (-18 %), грабежей (-27 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-24 %), хулиганств (-27 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑8 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑16 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-17 %) и наркотиков (-2 %).



На 4,4 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29,1 % (в январе-ноябре 2020 года было 30,7 %).



В то же время растёт число телефонных и интернет-мошенничеств.



Статистические данные представила пресс-служба прокуратуры Бурятии, их достоверность находится на постоянном контроле.

