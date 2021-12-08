Улан-удэнец украл деньги с чужой карты, забытой в банкомате

Мужчина снял с чужой карты столько, сколько ему требовалось



Вечером 2 декабря улан-удэнец снял необходимую сумму через банкомат в торговом центре и ушёл, забыв карту в устройстве с открытым меню на мониторе. Следующий за ним гражданин воспользовался случаем. Он обналичил требовавшиеся ему пять тысяч рублей с чужой карты. Саму карту он также оставил в банкомате.



Спустя пару часов потерпевший, обнаружив в мобильном приложении информацию о снятии денег, заблокировал карту. Как оказалось, на счете лежала сумма, в десятки раз превышающая украденную. И только по счастливой случайности она осталась нетронутой.



3 декабря мужчина заявил о краже с банковской карты в полицию. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.



В настоящее время 30-летний подозреваемый задержан. Улан-удэнец признался, что его привлекли «лёгкие» деньги. Причинённый ущерб он возместил.



Мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража средств с банковского счёта». Подобные деяния относятся к категории тяжких преступлений. Максимальное наказание за их совершение – лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

