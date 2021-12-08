В Улан-Удэ воровка потеряла украденные деньги во время побега

Женщина была задержана. Выяснилось, что это и есть воровка.



- Следствием установлено, что 40-летняя ранее судимая за имущественные преступления улан-удэнка зашла в торговую точку. Воспользовавшись отсутствием продавца, которая отлучилась в подсобное помещение, и покупателей, оглядевшись по сторонам, женщина похитила из кассы деньги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





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Утром 7 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от владельца магазина. Из кассы неизвестная украла около 11 тысяч рублей.Бизнесмен рассказал, что о краже ему сообщила продавец, и он сразу же приехал в магазин. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, мужчина увидел, что кражу совершила женщина в ярком лыжном костюме. Он направился на её поиски самостоятельно. В соседнем дворе предприниматель обнаружил сидящую на лавочке похожую женщину и сообщил об этом полицейским.Как рассказала задержанная, во время бега большая часть украденных денег выпала у неё из кармана. Планируя переждать, она спряталась в соседнем дворе, где и была обнаружена.- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в МВД по Бурятии.