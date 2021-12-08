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На Сахалине будут судить вора из Бурятии

На Сахалине будут судить вора из Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина прикарманил чужой сотовый телефон

35-летний житель Бурятии обвиняется в краже, которую он совершил в Южно-Сахалинске, сообщает ASTV.RU со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Установлено, что мужчина приехал на Сахалин ради заработка в августе 2019 года. На острове он нашёл работу, занявшись строительством частного дома. Коллега познакомил его с мужчиной, вместе они решили выпить спиртное возле дома на улице Автомобильной.

Мужчине приглянулся сотовый телефон нового знакомого. Когда он уснул, приезжий из Бурятии прикарманил гаджет и скрылся.

Уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения.
кража

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