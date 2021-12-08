На Сахалине будут судить вора из Бурятии

Мужчина прикарманил чужой сотовый телефон
35-летний житель Бурятии обвиняется в краже, которую он совершил в Южно-Сахалинске, сообщает ASTV.RU со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
Установлено, что мужчина приехал на Сахалин ради заработка в августе 2019 года. На острове он нашёл работу, занявшись строительством частного дома. Коллега познакомил его с мужчиной, вместе они решили выпить спиртное возле дома на улице Автомобильной.
Мужчине приглянулся сотовый телефон нового знакомого. Когда он уснул, приезжий из Бурятии прикарманил гаджет и скрылся.
Уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения.
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Происшествия, Фото:
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