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Девушка, находящаяся в федеральном розыске, попалась на краже в Улан-Удэ

Девушка, находящаяся в федеральном розыске, попалась на краже в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка находилась в розыске с 26 ноября

В Улан-Удэ полицейские за кражу денег со счёта задержали жительницу Иркутской области, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Днём 5 декабря в полицию Советского района поступило сообщение от 40-летнего улан-удэнца о хищении с банковской карты около 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что поздним вечером мужчина возвращался домой из увеселительного заведения и выронил кошелек, в котором находились 600 рублей и две банковские карты. Позже кошелёк нашёл 18-летний прохожий. Молодой человек отдал банковские карты своей знакомой, которую случайно встретил возле киоска, сказав, что нашёл их.

Девушка, используя карты, совершила покупки в 15 разных торговых точках города (продуктовые магазины, автозаправка, компьютерный клуб).

23-летнюю подозреваемую полицейские задержали на следующий день. На неё возбудили уголовное дело о краже.

Вскоре выяснилось, что девушка с 26 ноября находится в федеральном розыске в Иркутской области за кражу сотового телефона и снятие денег со счета. Подозреваемая задержана.



кража федеральный розыск

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