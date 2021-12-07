Девушка находилась в розыске с 26 ноября
В Улан-Удэ полицейские за кражу денег со счёта задержали жительницу Иркутской области, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Днём 5 декабря в полицию Советского района поступило сообщение от 40-летнего улан-удэнца о хищении с банковской карты около 10 тысяч рублей.
Выяснилось, что поздним вечером мужчина возвращался домой из увеселительного заведения и выронил кошелек, в котором находились 600 рублей и две банковские карты. Позже кошелёк нашёл 18-летний прохожий. Молодой человек отдал банковские карты своей знакомой, которую случайно встретил возле киоска, сказав, что нашёл их.
Девушка, используя карты, совершила покупки в 15 разных торговых точках города (продуктовые магазины, автозаправка, компьютерный клуб).
23-летнюю подозреваемую полицейские задержали на следующий день. На неё возбудили уголовное дело о краже.
Вскоре выяснилось, что девушка с 26 ноября находится в федеральном розыске в Иркутской области за кражу сотового телефона и снятие денег со счета. Подозреваемая задержана.
Девушка, находящаяся в федеральном розыске, попалась на краже в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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