Предположительно, у женщины случился инсульт
6 декабря на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в посёлке Сотниково Иволгинского района Бурятии пожилая женщина находится в запертой изнутри квартире и нуждается в помощи.
- Бабушка не отвечает на звонки, и не открывает дверь, - сообщила внучка пенсионерки.
На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции они проникли в квартиру через окно первого этажа.
В помещении была обнаружена 81-летняя женщина. При визуальном осмотре первое предложение было, что у пенсионерки случился инсульт. Женщина была передана работникам скорой помощи.
- Мы призываем жителей республики быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности. Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112», - призвали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Спасатели в Бурятии освободили запертую пенсионерку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предположительно, у женщины случился инсульт
Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе
Закладки с наркотиками нашли в подъездах
«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ
Родители сообщают, что у детей начались понос и рвота
Оба пожара произошли в воскресенье
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист
В погоню за водителем пустились росгвардейцы
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек
Поджог запечатлела камера наблюдения
Наезд произошёл в понедельник утром
Старшина полиции пытался оказать сбитому мужчине неотложную помощь
Автоавария случилась на Левом берегу