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Спасатели в Бурятии освободили запертую пенсионерку

Спасатели в Бурятии освободили запертую пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Предположительно, у женщины случился инсульт

6 декабря на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в посёлке Сотниково Иволгинского района Бурятии пожилая женщина находится в запертой изнутри квартире и нуждается в помощи.

- Бабушка не отвечает на звонки, и не открывает дверь, - сообщила внучка пенсионерки.

На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции они проникли в квартиру через окно первого этажа.

В помещении была обнаружена 81-летняя женщина. При визуальном осмотре первое предложение было, что у пенсионерки случился инсульт. Женщина была передана работникам скорой помощи.

- Мы призываем жителей республики быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности. Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112», - призвали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
спасатели

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