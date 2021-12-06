Спасатели в Бурятии освободили запертую пенсионерку

Предположительно, у женщины случился инсульт



6 декабря на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в посёлке Сотниково Иволгинского района Бурятии пожилая женщина находится в запертой изнутри квартире и нуждается в помощи.



- Бабушка не отвечает на звонки, и не открывает дверь, - сообщила внучка пенсионерки.



На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции они проникли в квартиру через окно первого этажа.



В помещении была обнаружена 81-летняя женщина. При визуальном осмотре первое предложение было, что у пенсионерки случился инсульт. Женщина была передана работникам скорой помощи.



- Мы призываем жителей республики быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности. Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112», - призвали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

