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В Бурятии сгорели два гаража

В Бурятии сгорели два гаража
Происшествия,  Фото:pexels.com
Оба пожара произошли в воскресенье

В воскресенье в двух районах Бурятии горели гаражи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Первый гараж загорелся в ночь с 4 на 5 декабря в городе Кяхта. Тушение пожара осложнялось его поздним обнаружением.

Гараж полностью выгорел изнутри, частично обрушен потолок на площади 80 кв. м. Вероятной причиной произошедшего стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ещё один гараж горел в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Была угроза перехода огня на дом, которому пристроен гараж.

Огонь повредил строение изнутри на площади 5 кв. м, частично повреждена система отопления, оплавлены розетки и изоляция проводов. Уничтожения жилого дома не допущено.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.


пожар

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