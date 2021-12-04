В Улан-Удэ без света оставались почти пять тысяч человек

Авария произошла во время земляных работ



Накануне, 3 декабря, в 16:40 при проведении земляных работ частным лицом, в районе пр. Строителей, 56 была повреждена кабельная линия. Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение электроэнергии попали потребители 47 квартала: пр. Строителей 34, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 62г, 72, 74, 77, 78, 78а, МДОУ № 96 «Калинка» (пр. Строителей, 32А), ЦТП 47/2, Амбулатория №7 филиал городской поликлиники № 3 (пр. Строителей, 44), Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ (пр. Строителей, 72). Подключение потребителей проводилось поэтапно:



В 18:57 электроэнергия восстановлена всем потребителям, кроме пр. Строителей, 74 и культурно-спортивному комплексу г. Улан-Удэ (пр. Строителей, 72). В 19:25 электроэнергия восстановлена оставшимся потребителям. Время отключения составило около трёх часов – 2 часа 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.



- В Улан-Удэ в очередной раз произошёл порыв кабеля по вине сторонних лиц. Без света остались порядка 4800 человек, в основном, по проспекту Строителей. Специалисты «Россети Сибирь» восстановили электроснабжение в 19:25, - сообщила пресс-секретарь филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Юлия Мисуркеева.



