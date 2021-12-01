В Бурятии похититель шоколадных яиц прятался под листами ДСП

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Росгвардейцы легко нашли незадачливого вора



«Кнопка тревожной сигнализации» сработала ночью в торговом центре в Гусиноозёрске. На место приехал наряд вневедомственной охраны. Работники

службы безопасности рассказали, что неизвестный перекидывал со двора через забор коробки с товаром.



После недолгих поисков росгвардейцы обнаружили на территории двора мужчину, прятавшегося под прислоненными к стене листами ДСП.



Выяснилось, что мужчина, проходя мимо внутреннего двора торгового центра, увидел лежащие там коробки и решил поживиться. Он проник внутрь и успел перекинуть через забор три коробки – с пряниками, семечками и шоколадными яйцами, – прежде чем его заметили охранники.



- Задержанный 50-летний житель Селенгинского района был доставлен в отдел полиции. Мужчина ранее судим, в настоящее время нигде не работает. Ущерб составил более трёх тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

