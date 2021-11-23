Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде

Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь



46-летняя улан-удэнка, убившая мужа, предстала перед судом.



Трагедия произошла 19 июня 2021 года. В течение дня супруги распивали спиртное в своей квартире в посёлке Восточный. Вечером муж и жена поссорились из-за пустяка, но так как оба были пьяны, разгорелась сильная ссора.



Мужчина накинулся с кулаками на свою супругу. В ответ она схватила нож и нанесла им несколько ударов в голову, шею и грудь супругу. После чего вытолкнула истекающего кровью мужа из квартиры в подъезд, а дверь заперла.



- Позже жильцы дома обнаружили раненого мужчину в подъезде и вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений потерпевший спустя два дня скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Приговором суда женщина признана виновной в убийстве. Теперь она проведёт в колонии общего режима семь лет.

