Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь
46-летняя улан-удэнка, убившая мужа, предстала перед судом.
Трагедия произошла 19 июня 2021 года. В течение дня супруги распивали спиртное в своей квартире в посёлке Восточный. Вечером муж и жена поссорились из-за пустяка, но так как оба были пьяны, разгорелась сильная ссора.
Мужчина накинулся с кулаками на свою супругу. В ответ она схватила нож и нанесла им несколько ударов в голову, шею и грудь супругу. После чего вытолкнула истекающего кровью мужа из квартиры в подъезд, а дверь заперла.
- Позже жильцы дома обнаружили раненого мужчину в подъезде и вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений потерпевший спустя два дня скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Приговором суда женщина признана виновной в убийстве. Теперь она проведёт в колонии общего режима семь лет.
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Происшествия, Фото:
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