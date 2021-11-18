В Улан-Удэ молодая мать обокрала иностранца в сауне

Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек



В середине июля гражданин Узбекистана в социальной сети «В Контакте» познакомился с тремя улан-удэнками. Девушек он позвал в сауну.



В сауне компания веселилась, распивая спиртные напитки.



Опьянев, мужчина заснул. Тогда одна из девушек взяла его кошелёк и ушла. По дороге кошелёк выбросила, а деньги – 45 тысяч рублей забрала себе.



Проснувшись, потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию.



- Советским районным судом уголовное дело прекращено за примирением сторону, так как подсудимая полностью возместила ущерб, признала вину, раскаялась, ранее судима не была, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Роман Лобанов.



19-летняя девушка воспитывает маленького ребёнка, она не замужем.

