В Улан-Удэ молодая мать обокрала иностранца в сауне

Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек
В середине июля гражданин Узбекистана в социальной сети «В Контакте» познакомился с тремя улан-удэнками. Девушек он позвал в сауну.
В сауне компания веселилась, распивая спиртные напитки.
Опьянев, мужчина заснул. Тогда одна из девушек взяла его кошелёк и ушла. По дороге кошелёк выбросила, а деньги – 45 тысяч рублей забрала себе.
Проснувшись, потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию.
- Советским районным судом уголовное дело прекращено за примирением сторону, так как подсудимая полностью возместила ущерб, признала вину, раскаялась, ранее судима не была, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Роман Лобанов.
19-летняя девушка воспитывает маленького ребёнка, она не замужем.
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Происшествия, Фото:
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