В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева

Сегодня днём на улице Трубачеева в Улан-Удэ образовалась большая автомобильная пробка. Горожане во второй половине дня, около 14:30, жаловались на медленное движение транспорта.





На этой улице нередко случаются дорожно-транспортные происшествия. Поскольку проезжая часть не имеет ответвлений, как правило, образуется длинная пробка.















В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в 13:00 было ДТП, которое было оформлено. Больше с того времени автоаварий на этом участке не зарегистрировано.