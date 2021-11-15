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В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева

В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоавария произошла в обеденное время

Сегодня днём на улице Трубачеева в Улан-Удэ образовалась большая автомобильная пробка. Горожане во второй половине дня, около 14:30, жаловались на медленное движение транспорта.


В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в 13:00 было ДТП, которое было оформлено. Больше с того времени автоаварий на этом участке не зарегистрировано.

На этой улице нередко случаются дорожно-транспортные происшествия. Поскольку проезжая часть не имеет ответвлений, как правило, образуется длинная пробка.



ДТП

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