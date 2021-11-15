В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева

Автоавария произошла в обеденное время
Сегодня днём на улице Трубачеева в Улан-Удэ образовалась большая автомобильная пробка. Горожане во второй половине дня, около 14:30, жаловались на медленное движение транспорта.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в 13:00 было ДТП, которое было оформлено. Больше с того времени автоаварий на этом участке не зарегистрировано.
На этой улице нередко случаются дорожно-транспортные происшествия. Поскольку проезжая часть не имеет ответвлений, как правило, образуется длинная пробка.
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Автоавария произошла в обеденное время
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