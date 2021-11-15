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Улан-удэнка перечислила мошенникам деньги на «доставку с инкассаторами»

Улан-удэнка перечислила мошенникам деньги на «доставку с инкассаторами»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва мошенников заняла деньги у знакомых и взяла кредит

72-летняя улан-удэнка стала жертвой мошенников; об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

В середине октября пенсионерке позвонил неизвестный и представился юристом. Он сообщил, что в суде Москвы рассмотрено уголовное дело в отношении коммерческой организации, торговавшей лекарствами, и что препараты якобы признаны поддельными. А потерпевшим, в том числе и улан-удэнке, как клиенту, положена денежная компенсация в 450 тысяч рублей. Чтобы получить её, необходимо обсудить все касающиеся перечисления денег вопросы с сотрудником банка.

Пенсионерка поверила незнакомцу. После разговора с якобы работником банка она перевела на указанную банковскую карту 13,5 тысяч рублей – за оказание юридических услуг. Затем выяснилось, что крупную сумму необходимо доставлять на машине с инкассаторами, и это тоже требует расходов. Тогда пенсионерка перечислила ещё 135 тысяч рублей. При этом 100 тысяч рублей она оформила в кредит, ещё 35 тысяч взяла в долг у знакомых.

Однако и этого оказалось мало. Потребовалось ещё 58 тысяч рублей, но больше денег у улан-удэнки не было.

Оставшись неудовлетворенной происходящим, женщина написала заявление в надзорные органы с требованием вернуть причитающиеся ей деньги, а затем обратилась в полицию. Лишь позже она стала понимать, что подверглась обману со стороны мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей Бурятии призывают не поддаваться на сомнительные многообещающие предложения.


мошенничество

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