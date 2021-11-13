В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт

Происшествия, Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

На место выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии



Вчера вечером, 12 ноября, поступило сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.



На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили прилегающую территорию, а также эвакуировали граждан.



Взрывотехники ОМОН Росгвардии произвели профилактический осмотр аэропорта. Опасных устройств и предметов они не обнаружили.

