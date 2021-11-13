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В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт

В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт
Происшествия,  Фото:пресс-служба Росгвардии по РБ
На место выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии

Вчера вечером, 12 ноября, поступило сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили прилегающую территорию, а также эвакуировали граждан.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии произвели профилактический осмотр аэропорта. Опасных устройств и предметов они не обнаружили.
Улан-Удэ аэропорт угроза взрыва

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