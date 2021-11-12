Мужчина пропал, уехав на велосипеде
11 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски пропавшего в Селенгинском районе Бурятии мужчины. Спасателей попросили о помощи полицейские.
48-летний мужчина пропал больше месяца назад. 5 октября он уехал на велосипеде в магазин со стоянки. С тех пор его больше не видели. Предположительно, он потерялся в местности Чёрный Камень.
Пропавшего искали даже с воздуха – с помощью параплана.
- Спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обследовали 64 кв.км местности. Поиск велся, в том числе и с воздуха: спасатели осмотрели местность на параплане. Поисковые работы результата не дали, но они будут продолжены, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону 102 или 112.
В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана
Происшествия, Фото:
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