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В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана

В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пропал, уехав на велосипеде

11 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски пропавшего в Селенгинском районе Бурятии мужчины. Спасателей попросили о помощи полицейские.

48-летний мужчина пропал больше месяца назад. 5 октября он уехал на велосипеде в магазин со стоянки. С тех пор его больше не видели. Предположительно, он потерялся в местности Чёрный Камень.

Пропавшего искали даже с воздуха – с помощью параплана.

- Спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обследовали 64 кв.км местности. Поиск велся, в том числе и с воздуха: спасатели осмотрели местность на параплане. Поисковые работы результата не дали, но они будут продолжены, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону 102 или 112.



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