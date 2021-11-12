В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана

Мужчина пропал, уехав на велосипеде



11 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски пропавшего в Селенгинском районе Бурятии мужчины. Спасателей попросили о помощи полицейские.



48-летний мужчина пропал больше месяца назад. 5 октября он уехал на велосипеде в магазин со стоянки. С тех пор его больше не видели. Предположительно, он потерялся в местности Чёрный Камень.



Пропавшего искали даже с воздуха – с помощью параплана.



- Спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обследовали 64 кв.км местности. Поиск велся, в том числе и с воздуха: спасатели осмотрели местность на параплане. Поисковые работы результата не дали, но они будут продолжены, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону 102 или 112.







