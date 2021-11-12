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В Бурятии пожар тушили «всем миром»

В Бурятии пожар тушили «всем миром»
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные и местные жители отстояли жилые дома

Ранним утром 12 ноября в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии загорелись надворные постройки.

До приезда пожарные местные жители вывели скот и активно тушили огонь подручными средствами. В это время горели сеновал и стайка. Была угроза перехода огня на жилые дома, так как горели стройматериалы, сложенные возле дома.

- Приехавшие пожарные встали на защиту жилых строений. По оперативной информации, в результате пожара сгорел сеновал, находящееся внутри сено и стайка, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Совместными усилиями переход огня на жилые дома не допущен.


Начальник части №37 села Ильинка Сергей Березкин отмечает, что жители села Мостовки всегда активно и массово приходят соседям на помощь.

- Когда в селе случается пожар, тушат его всем миром. Я очень благодарен гражданам за неравнодушие: ближайшая пожарная часть находится почти в 20 километрах от Мостовки, и, если бы не местные жители, последствия каждого пожара здесь были бы куда разрушительнее, - поделился Сергей Березкин.

Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются.

пожар

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