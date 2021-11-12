В Бурятии пожар тушили «всем миром»

Совместными усилиями переход огня на жилые дома не допущен.







Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются.





Ранним утром 12 ноября в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии загорелись надворные постройки.До приезда пожарные местные жители вывели скот и активно тушили огонь подручными средствами. В это время горели сеновал и стайка. Была угроза перехода огня на жилые дома, так как горели стройматериалы, сложенные возле дома.- Приехавшие пожарные встали на защиту жилых строений. По оперативной информации, в результате пожара сгорел сеновал, находящееся внутри сено и стайка, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Начальник части №37 села Ильинка Сергей Березкин отмечает, что жители села Мостовки всегда активно и массово приходят соседям на помощь.- Когда в селе случается пожар, тушат его всем миром. Я очень благодарен гражданам за неравнодушие: ближайшая пожарная часть находится почти в 20 километрах от Мостовки, и, если бы не местные жители, последствия каждого пожара здесь были бы куда разрушительнее, - поделился Сергей Березкин.