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Улан-удэнец инсценировал угон своей машины

Улан-удэнец инсценировал угон своей машины
Происшествия, 
Мужчина надеялся избежать ответственности за ДТП

11 октября в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась женщина, заявившая об угоне машины её 61-летнего отца.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Хозяин машины подтвердил, что автомобиль был угнан ночью с парковки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска автомобиль нашли во дворе жилого дома возле оптовой базы с признаками ДТП.

Как выяснилось, никакого угона не было. 61-летний водитель, выезжая со двора дома, врезался в припаркованную машину. Испугавшись ответственности, он скрылся места ДТП и бросил автомобиль во дворе. Затем мужчина стал распивать спиртное со своими знакомыми.

Утром на вопрос дочери, где машина, мужчина соврал, что её угнали.

Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». В ходе следствия мужчина вину признал и возместил второму участнику аварии причинённый ущерб.

Кроме того, водитель привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП. Суд избрал ему меру пресечения в виде административного ареста на 10 суток.


угон ложный донос

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