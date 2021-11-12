В Улан-Удэ подросток украл телефон у ссорящейся парочки

Кража произошла в кафе



Полицейские задержали 17-летнего улан-удэнца за кражу, сообщили в МВД по Бурятии.



Молодой человек ночью 2 октября украл телефон у конфликтующей за соседним столиком в кафе пары. Незаметно для ссорящихся посетителей он забрал смартфон девушки стоимостью более 24 тысяч рублей.



Наутро, собравшись продать телефон на рынке, парень включил гаджет и обнаружил привязку абонентского номера ко счёту. В итоге он перечислил чужие три тысячи рублей своей подруге, которая позднее перевела сумму ему.



Телефон вор, как и планировал, продал, выручив девять тысяч рублей.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, состоит на учёте в ПДН. Нигде не учится. В содеянном молодой человек признался.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Материалы будут направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования.







