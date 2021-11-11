В Улан-Удэ сгорел мебельный склад на площади 400 кв.метров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Крупный пожар произошёл ранним утром



Ранним утром 11 ноября произошёл крупный пожар в поселке Таёжный в Улан-Удэ. Там загорелся мебельный склад.



- К месту вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы. На момент прибытия первых подразделений складское помещение было полностью охвачено огнем. Существовала угроза перехода огня на соседнее строение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Через 20 минут очаг был локализован на площади 400 кв. м. Ещё около получаса ушло на полную ликвидацию.



Пострадавших нет.



Огонь полностью уничтожил склад, а также автомобиль, стоявший вблизи здания.



Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

