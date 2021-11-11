Улан-удэнцев предупреждают о появившихся автоподставах

«Сбитая» пешеход сумела выманить деньги у водителя



В центре Улан-Удэ на улице Сухэ-Батора автовладелица попалась на уловку пешехода, возможно, мошенницы. Девушка-водитель ехала на небольшой скорости в сторону улицы Смолина. Здесь перед ней разыграли классическую схему автоподставы.



- Проехала первый «лежачий» пешеход, впереди машина. Держу дистанцию. Где-то за 1,5 метра до второго пешеходного сбоку пробегает мужчина, протискивается между машинами. После появляется также девушка, чуть ли не сзади, такое ощущение, что специально пробежала. Я, конечно, по тормозам, ехала я медленно, поток большой, в сторону площади вообще пробка... Проехала я значит, припарковалась, вышла и пошла к девушке, - рассказала улан-удэнка в паблике «Аноним 03».



Когда девушка вышла из машины, «потерпевшая» девушка-пешеход начала требовать с водителя деньги, поскольку автомобиль якобы запачкал ей пальто. Видимых загрязнений при этом на одежде не было.



- Я говорю: «Вон пешеходный переход, зачем между машинами протискиваться-то? Я что должна в зеркала пешеходов смотреть?». Впереди у меня переход, смотрю направо, налево, никого нет, а она появляется сзади, видите ли, она торопится. Спрашиваю: «Всё нормально?». Она: «Оплатите мне химчистку, вы мне пальто замарали». Я: «Где? Нигде не пятнышка, ничего, всё чисто». Она: «Я отряхнула», - вспоминает автовладелица.



В итоге пешеход потребовала тысячу рублей за пальто, которое якобы нужно сдать в химчистку. В противном случае водителю пригрозили вызовом на место сотрудников ГИБДД и разбирательств по поводу наезда на пешехода.



Так что девушка всё же отдала тысячу рублей, поскольку времени на разбирательства не было.



- Чуть отъехала и думаю, ничего себе я лоханулась, - подытожила улан-удэнка.



В комментариях пользователи, конечно же, посмеялись над необдуманным поступком автора поста.



«Тысячу отдала, не пойми за что? Ну даёшь», «Ещё больше лоханёшься, если после твоего отъезда она вызвала ДПС и заявила об скрывшемся водителе», «Мне тоже дайте, вы меня постом обидели», «Способ заработка, наверное», - написали горожане.



Схема подобных автоподстав давно отработана в других регионах. Пешеходы-аферисты, как правило, поджидают водителей на участках, где машины едут с невысокой скоростью, на перекрёстках, слепых поворотах и пр. Они неожиданно выскакивают на дорогу, фактически сами бросаясь на авто. Затем устраивают различные представления, цель у которых одна – вытянуть деньги у водителей.





