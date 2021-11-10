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В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня

В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться

В городе Гусиноозёрск 86-летняя пенсионерка, сломавшая ногу, три дня просидела в подполье в закрытом доме. Самостоятельно выйти бабушка не могла.

- 9 ноября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске пожилая женщина находится в закрытом доме и нуждается в помощи. На место оперативно выехали спасатели. С помощью специнструмента они вскрыли дверь. В доме в подвальном помещении они обнаружили пожилую женщину, предположительно, с переломом бедра. Травму она получила при падении, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели вынесли пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи. Тогда и выяснилось, что в подполье женщина провела три дня.
спасательная операция

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