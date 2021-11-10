В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня

Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться



В городе Гусиноозёрск 86-летняя пенсионерка, сломавшая ногу, три дня просидела в подполье в закрытом доме. Самостоятельно выйти бабушка не могла.



- 9 ноября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске пожилая женщина находится в закрытом доме и нуждается в помощи. На место оперативно выехали спасатели. С помощью специнструмента они вскрыли дверь. В доме в подвальном помещении они обнаружили пожилую женщину, предположительно, с переломом бедра. Травму она получила при падении, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасатели вынесли пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи. Тогда и выяснилось, что в подполье женщина провела три дня.

