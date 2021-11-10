Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться
В городе Гусиноозёрск 86-летняя пенсионерка, сломавшая ногу, три дня просидела в подполье в закрытом доме. Самостоятельно выйти бабушка не могла.
- 9 ноября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске пожилая женщина находится в закрытом доме и нуждается в помощи. На место оперативно выехали спасатели. С помощью специнструмента они вскрыли дверь. В доме в подвальном помещении они обнаружили пожилую женщину, предположительно, с переломом бедра. Травму она получила при падении, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели вынесли пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи. Тогда и выяснилось, что в подполье женщина провела три дня.
В Бурятии бабушка просидела в подполье три дня
Происшествия, Фото:
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