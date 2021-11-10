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В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети

В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Дети внезапно оказались перед машиной, водитель которой не успел среагировать

В Слюдянке около 10 часов утра на улице Ленина под колёса автомобиля «Пежо» попали двое 13-летних детей. Они перебегали через проезжую часть в неположенном месте.

- Напротив аптеки встречная машина проезжала, и прямо из-за неё перед моей машиной выскочили двое детей. Из-за малого расстояния не успел затормозить, - рассказал автоинспекторам водитель иномарки.

Мальчик и девочка доставлены в больницу.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и условия совершения происшествия, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





ДТП

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