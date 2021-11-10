В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Дети внезапно оказались перед машиной, водитель которой не успел среагировать



В Слюдянке около 10 часов утра на улице Ленина под колёса автомобиля «Пежо» попали двое 13-летних детей. Они перебегали через проезжую часть в неположенном месте.



- Напротив аптеки встречная машина проезжала, и прямо из-за неё перед моей машиной выскочили двое детей. Из-за малого расстояния не успел затормозить, - рассказал автоинспекторам водитель иномарки.



Мальчик и девочка доставлены в больницу.



- Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и условия совершения происшествия, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.











