Дети внезапно оказались перед машиной, водитель которой не успел среагировать
В Слюдянке около 10 часов утра на улице Ленина под колёса автомобиля «Пежо» попали двое 13-летних детей. Они перебегали через проезжую часть в неположенном месте.
- Напротив аптеки встречная машина проезжала, и прямо из-за неё перед моей машиной выскочили двое детей. Из-за малого расстояния не успел затормозить, - рассказал автоинспекторам водитель иномарки.
Мальчик и девочка доставлены в больницу.
- Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и условия совершения происшествия, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области под колёса попали перебегавшие дорогу дети
Происшествия, Фото:
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