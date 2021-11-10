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В Бурятии сотрудники ДПС спасли на пожаре семерых человек

В Бурятии сотрудники ДПС спасли на пожаре семерых человек
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Среди спасённых – четверо детей

Ночью 6 ноября в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники ДПС спасли на пожаре семью, в том числе четверых детей.

Владимир Арьяев и Амагалан Цыбиков патрулировали улицы села, когда заметили густой дым, валивший из-под крыши жилого деревянного дома. Автоинспекторы тут же сообщили о случившемся пожарным и в дежурную часть отдела.

Затем полицейские перелезли через забор дома и, стуча в двери и окна, разбудили хозяев. Всего в ту ночь было спасено семеро человек, в том числе четверо детей.

- До приезда пожарной бригады полицейским совместно с главой семьи подручными средствами удалось потушить возгорание. Убедившись, что граждане в безопасности, автоинспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей. Благодаря бдительности и слаженности действий сотрудников полиции удалось предотвратить крупный пожар и избежать человеческих жертв, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Благодарная хозяйка дома назвала спасителей своими «ангелами-хранителями».

«Большое спасибо! Вы для нас герои, ангелы-хранители! Спасибо за то, что мы живы и у нас есть где жить», – обратилась женщина к полицейским в местном паблике.
пожар ГИБДД

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