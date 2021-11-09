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Пожилой житель Бурятии убил соседа

Пожилой житель Бурятии убил соседа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По словам подозреваемого, сосед внезапно набросился на него

В селе Старая Брянь Заиграевского района Бурятии расследуют убийство 68-летнего мужчины. Он погиб от ножевого ранения. В убийстве подозревается 71-летний сосед покойного мужчины.

По данным следствия, вечером 7 ноября к подозреваемому в гости пришёл сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. Два пенсионера были давно знакомы и нередко коротали время вдвоём. Однако в этот раз во время застолья пьяный гость без серьёзного повода внезапно напал на собутыльника и стал избивать руками и ногами. В ответ хозяин квартиры схватил нож и нанёс им удар в грудь соседа, убив на месте.

Затем пенсионер лёг спать. Утром же выкинул в ограду нож и только после этого позвал соседей. Им он сперва рассказал ложную версию трагедии. И лишь следователю и полицейским признался в убийстве. После сам показал место, где спрятал нож.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на проверку показаний подозреваемого и установление полной картины преступления. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по окончании следственных действий на основании анализа всех собранных доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
убийство

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