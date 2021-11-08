В Екатеринбурге задержали шамана из Улан-Удэ

Сначала задержанного мужчину приняли за якутского шамана Александра Габышева
В Екатеринбурге задержали шамана Дылык Хана из Улан-Удэ. Сначала его приняли за якутского шамана Александра Габышева. По данным Telegram-канала «Вечерние ведомости», у него также есть справка из психиатрической больницы.
Юрист Александра Габышева Алексей Прянишников пояснил «Вечерним ведомостям», что шаман находится в Новосибирской психбольнице с октября этого года. Ближайшее переосвидетельствование, в ходе которого принимается решение о продлении лечения, выписке или направлении на другой режим, запланировано на конец января 2022 года. Лечебница находится под охраной ФСИН, и сам Габышев, вероятно, покинуть её бы не смог.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах поясняет, почему возникла такая путаница. Оказалось, что при задержании мужчина представился Александром Габышевым.
- При задержании он представился Габышевым. Сейчас установлено, что это другой человек – он Улан-Удэ, состоит на учёте как психически больной, — цитирует ТАСС источник.
Видео от шамана появилось в социальных сетях. Также его опубликовали в бурятском паблике crimburyatia.
- Дорогие мои россияне, я уже в Екатеринбурге. Как я и обещал, утром я буду здесь. Я вас люблю, всего мира святые дети. Я вас спасу, сильно, сильно люблю. Дядя Коля бежит, всю Сибирь бежит, где едет, где бежит, чтоб вас спасти, святые дети человечества. Секта сатанистов, детей будете похищать наших, шабаш значит. Я вам такой шабаш устрою сейчас, я взял рога, я вам в очки такие рога повбиваю, - будто напевая, говорит шаман.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2019 года Александра Габышева задержали в Бурятии, а затем доставили в республиканскую психиатрическую больницу в Якутске. Мужчина называет себя шаманом и «воином света». «Саня-шаман» шёл со своей телегой, на которой вёз скарб, по дальневосточным дорогам с марта 2019 года. Практически ежедневно появлялись фото- и видеотчёты его пути. Конечной целью была Москва, где Габышев планировал провести обряд «для изгнания Путина». Он рассчитывал, что доберётся пешком до столицы к 2021 году, однако задержание в Бурятии спутало ему планы.
В Екатеринбурге задержали шамана из Улан-Удэ
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