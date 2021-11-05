Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона

В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества



В Забайкальском крае в полицию обратился 37-летний житель города Борзя и рассказал о том, что со двора его частного дома пропал автомобиль «Жигули». В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции машина обнаружена без колёс на одной из улиц города. Выяснилось, что похищены аккумуляторная батарея, два набора инструментов и две зимние шапки.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые. Ими оказались местные жители. Установлено, что 20-летний житель Борзи решил похитить машину для дальнейшего использования, о чём сообщил своим друзьям. Однако приятели отговорили оставлять машину себе и предложили совершить кражу. Втроём они похитили чужое имущество, которым распорядились по своему усмотрению.



Действия борзинца квалифицированы как угон и кража. По месту его жительства изъяты похищенные аккумулятор и две шапки. Действия его приятелей квалифицированы как кража. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

