Читинки украли биотуалет из электровоза

Кражу раскрыли в течение суток



Трое жительниц Читы обвиняются в необычной краже. Женщинам зачем-то надобился биотуалет с электровоза «Ермак», поступивший на техническое обслуживание.



Преступление раскрыли сотрудники полиции в течение 24-х часовю Имущество возвращено собственнику.



Согласно санкции статьи по ч. 2 ст. 158 УК РФ, похитительниц «прекрасного» может ожидать наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Читинской транспортной прокуратуры.

