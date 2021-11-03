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Читинки украли биотуалет из электровоза

Читинки украли биотуалет из электровоза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кражу раскрыли в течение суток

Трое жительниц Читы обвиняются в необычной краже. Женщинам зачем-то надобился биотуалет с электровоза «Ермак», поступивший на техническое обслуживание.

Преступление раскрыли сотрудники полиции в течение 24-х часовю Имущество возвращено собственнику.

Согласно санкции статьи по ч. 2 ст. 158 УК РФ, похитительниц «прекрасного» может ожидать наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Читинской транспортной прокуратуры.
кража

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