Кражу раскрыли в течение суток
Трое жительниц Читы обвиняются в необычной краже. Женщинам зачем-то надобился биотуалет с электровоза «Ермак», поступивший на техническое обслуживание.
Преступление раскрыли сотрудники полиции в течение 24-х часовю Имущество возвращено собственнику.
Согласно санкции статьи по ч. 2 ст. 158 УК РФ, похитительниц «прекрасного» может ожидать наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Читинской транспортной прокуратуры.
Читинки украли биотуалет из электровоза
Происшествия, Фото:
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