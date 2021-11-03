В Бурятии раскрыли группировку «чёрных» лесорубов

Двое человек были задержаны сотрудниками полиции с поличным на месте происшествия при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Впоследствии в орган внутренних дел доставлены и их подельники.







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В Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы «чёрных» лесорубов. Они незаконно рубили лес в Заиграевском районе, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Полицейские изобличили пятерых сельчан в возрасте от 20 до 38 лет. Руководил группой 25-летний индивидуальный предприниматель, работающий в сфере заготовки древесины. Под видом легальной деятельности мужчины с ноября 2020 года по январь текущего года незаконно уничтожали лес. Деревья в последующем транспортировали в пункт приёма и отгрузки древесины, откуда после переработки продавали.Установлена причастность членов организованной группы к 16 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб оценён на сумму более 2,2 миллионов рублей.- Все они (за исключением организатора противоправной деятельности) ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них, 38-летний мужчина, был дважды судим за незаконную заготовку леса, - отметили в МВД по Бурятии.Изъяты и переданы на реализацию в счёт погашения причинённого ущерба 19 кубометров пиломатериала и более 100 кубометров древесины. Наложен арест на изъятую у фигурантов технику: два грузовых автомобиля с прицепом, трактор. Также у задержанных изъяты бензопилы и документы.Организатор группы в ходе предварительного следствия уже погасил часть ущерба - на сумму более 1,7 миллионов рублей.Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в прокуратуре.В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении одного из фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.Максимальное наказание, предусмотренное за незаконные рубки лесных насаждений в особо крупном размере, совершённые в составе организованной группы, – до семи лет лишения свободы.