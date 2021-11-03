Вместо того, чтобы звонить в полицию, девушка накинулась на мужчину
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней девушки, которая обвиняется в убийстве своего бывшего сожителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагическое происшествие случилось вечером 12 июля. В гости к девушке, живущей в доме на улице Магнитогорская, пришёл её бывший сожитель. Вместе они стали выпивать.
По версии следствия, ночью пьяные собутыльники поссорились. Они вышли на крыльцо квартиры, где мужчина выхватил нож и нанёс девушке две поверхностные резаные раны бедра. Хозяйке квартиры удалось забежать обратно и запереть дверь. Бывший сожитель остался снаружи.
- В квартире за закрытой дверью девушке ничего не угрожало, и она имела возможность позвонить в правоохранительные органы для защиты от противоправных действий мужчины. Вместо этого обвиняемая решила отомстить бывшему сожителю за причинённые повреждения. Она взяла нож и, открыв дверь, нанесла с порога несколько ударов клинком по телу мужчины, после чего опять заперлась в квартире. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
25-летняя улан-удэнка убила бывшего сожителя из мести
Происшествия, Фото:
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