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25-летняя улан-удэнка убила бывшего сожителя из мести

25-летняя улан-удэнка убила бывшего сожителя из мести
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместо того, чтобы звонить в полицию, девушка накинулась на мужчину

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней девушки, которая обвиняется в убийстве своего бывшего сожителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагическое происшествие случилось вечером 12 июля. В гости к девушке, живущей в доме на улице Магнитогорская, пришёл её бывший сожитель. Вместе они стали выпивать.

По версии следствия, ночью пьяные собутыльники поссорились. Они вышли на крыльцо квартиры, где мужчина выхватил нож и нанёс девушке две поверхностные резаные раны бедра. Хозяйке квартиры удалось забежать обратно и запереть дверь. Бывший сожитель остался снаружи.

- В квартире за закрытой дверью девушке ничего не угрожало, и она имела возможность позвонить в правоохранительные органы для защиты от противоправных действий мужчины. Вместо этого обвиняемая решила отомстить бывшему сожителю за причинённые повреждения. Она взяла нож и, открыв дверь, нанесла с порога несколько ударов клинком по телу мужчины, после чего опять заперлась в квартире. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
убийство

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