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Фармацевт из Ангарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Фармацевт из Ангарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей
Происшествия, 
Ангарчанка надеялась заработать на майнинге цифровой валюты

Несколько дней назад в полицию обратилась 32-летняя жительница Ангарска, работающая в аптеке фармацевтам. Она перевела деньги мошенникам, пытаясь купить оборудование для майнинга, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Предложение о продаже устройств женщина увидела в интеренте. Связавшись с помощью мессенджера Telegram с автором объявления, ангарчанка обсудила покупку пяти специализированных устройств общей стоимостью 339 тысяч рублей. Затем женщина перевела всю сумму на указанную собеседником банковскую карту частного лица.

Вскоре, пытаясь уточнить детали отправки техники, женщина обнаружила, что страница магазина в мессенджере заблокирована. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество

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