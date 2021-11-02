Тело мужчины обнаружила его бывшая жена
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины, который человека ради дешёвого телефона.
По данным следствия, вечером 10 июня обвиняемый возле дома на улице Приречная в Улан-Удэ увидел незнакомого мужчину, разговаривавшего по мобильному телефону. Он решил присвоить чужой гаджет и напал на незнакомца. Мужчина нанёс ему множество ударов кулаками по голове и другим частям тела, после чего украл у него телефон марки Samsung стоимость которого всего пять тысяч рублей.
Избитый смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался. Его тело обнаружила бывшая жена, которая пришла навестить мужчину.
Задержанный обвиняется по двух статьям Уголовного кодекса – «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец убил мужчину ради дешёвого телефона
Происшествия, Фото:
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