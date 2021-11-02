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Улан-удэнец провернул махинации, купив 20 поддельных паспортов

Улан-удэнец провернул махинации, купив 20 поддельных паспортов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенник оформлял кредиты в микрозаймах

22-летний молодой человек из Улан-Удэ приобрёл в Интернете около 20 поддельных документов личности. С их помощью он оформил через мобильные приложения несколько микрозаймов в разных банках на общую сумму 45 тысяч рублей. Деньги он планировал копить, рассказали в МВД по Бурятии.

После получения денег он отправился в салон связи, где попытался оформить ещё один кредит на сумму около 84 тысяч рублей для покупки сотового телефона, но получил отказ на эту сумму. Всё же оформить кредит на 27 тысяч, на которые купил смарт-часы. Покупку он позже продал.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли ещё девять поддельных удостоверений личности.

Ранее он не судим, нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».


мошенничество

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