Улан-удэнцу сломали нос трубой от пылесоса и ограбили

Нападавшие силой вытащили жертву из машины



Днём 31 октября в Улан-Удэ в больницу доставили 25-летнего молодого человека. У него были диагностированы переломы носа, предплечья и множественные ушибы. Об избитом пациенте работники больницы сообщили в полицию Октябрьского района, рассказали в МВД по Бурятии.



В ходе разбирательства полицейские установили, что пострадавший стал жертвой разбойного нападения.



- Накануне он встретился со своим давним 22-летним знакомым, ранее судимым, с которым тесно никогда не общался. Молодые люди решили распить спиртное. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве, который, якобы, был сразу улажен. В продолжение знакомый предложил улан-удэнцу продолжить распитие у его друзей, - рассказали в МВД.



Однако, когда молодой человек приехал в гости, там его поджидали ещё двое ранее судимых парней. Они грубо вытащили молодого человека из автомобиля и затащили в квартиру.



Там, вспомнив конфликт, стали угрожать, требуя отдать золотое кольцо. Один из нападавших металлической трубой от пылесоса сломал гостю нос. Остальные присоединились к избиению, отняв при этом украшение и сотовый телефон.



Утром молодой человек очнулся и уехал к родственникам, которые обратились за медицинской помощью.



В тот же день полицейские задержали нападавших – трёх ранее судимых подозреваемых, 22 и 23 лет. Золотое кольцо у них полицейские изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».





