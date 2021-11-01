В Улан-Удэ в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.







Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Октябрьская произошло ДТП, окончившееся опрокидыванием автомобиля на крышу.Подробности аварии приводятся в Instagram-паблике «avarkom_kuzov_salon». По данным службы, виновником аварии стал водитель автомобиля Mitsubishi Delica. На перекрёстке он не предоставил преимущество грузовику Mazda Bongo, который ехал по главной дороге со стороны площади Славы. От удара Mazda перевернулась.К счастью, при опрокидывании водитель и пассажир не пострадали, поскольку были пристёгнуты ремнями безопасности.