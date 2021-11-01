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В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн

В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай на 230 млн
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
На бизнесмена возбудили три уголовных дела

В отношении бизнесмена из Бурятия возбудили три уголовных дела за контрабанду пиломатериалов в Китай. В общей сложности ему удалось вывезти около 22,5 тысячи кубометров пиломатериалов на сумму почти 230 млн рублей.

- С ноября 2019-го по апрель 2020 года бизнесмен заключил три торговых контракта на поставку пиломатериалов хвойных пород с китайской компанией на общую сумму 600 млн рублей. В момент перемещения товаров через таможенную границу количественный и качественный состав заявленной к вывозу древесины соответствовал сведениям, указанным в декларациях. Однако в ходе проверок выяснилось, что при декларировании предприниматель предоставлял недостоверные сведения о сделках по приобретению лесоматериалов у коммерческих организаций, которые фактически их ему не поставляли. При этом создавалась видимость их законности, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Бурятская таможня в отношении лесоэкспортёра возбудила три уголовных дела по ч.1. ст. 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
контрабанда леса

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