В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция

Сегодня в два часа ночи повреждённое оборудование исключили из схемы, все потребители запитаны по нормальной схеме. Общее время отключения составило почти семь часов.







- Специалисты работали всю ночь. В 21:55 были подключены два резервных источника электроэнергии, которые запитали большую часть потребителей. В 2:00, после проведенного ремонта, все жители были подключены по обычной схеме, - уточнили в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.



Во время ремонта энергетики специальными тепловыми пушками сушили отсыревшее при тушении электрооборудование. Всего в ночных работах приняли участие три бригады.



Расследование причин возгорания продолжается.

Накануне, 31 октября, в 19:11 в Улан-Удэ загорелась трансформаторная подстанция на улице Ключевская. Во время работ по тушению была отключена электроэнергия потребителям улицы Ключевская, 11, 13, 15, 17, 17а, 19.По данным оперативной сводки по городу, в 21:50 энергетики запитали потребителей ул. Ключевская, 15 по резерву от ул. Ключевская, 23; в 21:50 запитали потребителей ул. Ключевская, 19 от резервного источника питания.