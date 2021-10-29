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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись две «Тойоты» и «Субару»

Накануне в Улан-Удэ на улице Дарханская произошло ДТП. Детали автоаварии «Байкал-Daily» рассказал очевидец происшествия.

По его словам, девушка на автомобиле «Субару» поворачивала во двор дома номер 26 и не предоставила преимущество автомобилю «Тойота Камри», который двигался по улице Дарханская направление Ключевской. В результате произошло столкновение.

По инерции «Камри» выехала на второстепенную прилегающую территорию и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пассо», который стоял неподвижно. В последнем автомобиле находилась пожилая женщина.

В салоне «Субару» находился ребёнок. По словам свидетеля ДТП, он испугался произошедшего и заплакал.








ДТП

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