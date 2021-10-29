В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Столкнулись две «Тойоты» и «Субару»
Накануне в Улан-Удэ на улице Дарханская произошло ДТП. Детали автоаварии «Байкал-Daily» рассказал очевидец происшествия.
По его словам, девушка на автомобиле «Субару» поворачивала во двор дома номер 26 и не предоставила преимущество автомобилю «Тойота Камри», который двигался по улице Дарханская направление Ключевской. В результате произошло столкновение.
По инерции «Камри» выехала на второстепенную прилегающую территорию и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пассо», который стоял неподвижно. В последнем автомобиле находилась пожилая женщина.
В салоне «Субару» находился ребёнок. По словам свидетеля ДТП, он испугался произошедшего и заплакал.
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