В Улан-Удэ произошло тройное ДТП





















Накануне в Улан-Удэ на улице Дарханская произошло ДТП. Детали автоаварии «Байкал-Daily» рассказал очевидец происшествия.По его словам, девушка на автомобиле «Субару» поворачивала во двор дома номер 26 и не предоставила преимущество автомобилю «Тойота Камри», который двигался по улице Дарханская направление Ключевской. В результате произошло столкновение.По инерции «Камри» выехала на второстепенную прилегающую территорию и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пассо», который стоял неподвижно. В последнем автомобиле находилась пожилая женщина.В салоне «Субару» находился ребёнок. По словам свидетеля ДТП, он испугался произошедшего и заплакал.