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В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:скриншот
Мужчина перевозил в автомобиле 10-летнего ребёнка

Вчера вечером в Улан-Удэ по вине пьяного водителя произошло ДТП. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Около 19 часов 36-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», будучи лишённым права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения в 111 квартале не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на автомобиль «Хонда».

В результате ДТП пострадавших нет. Стоит отметить, что пьяный нарушитель перевозил 10-летнего ребёнка.

В отношении мужчины составлены административные материалы.
ДТП

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