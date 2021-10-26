Мужчина перевозил в автомобиле 10-летнего ребёнка
Вчера вечером в Улан-Удэ по вине пьяного водителя произошло ДТП. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Около 19 часов 36-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», будучи лишённым права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения в 111 квартале не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на автомобиль «Хонда».
В результате ДТП пострадавших нет. Стоит отметить, что пьяный нарушитель перевозил 10-летнего ребёнка.
В отношении мужчины составлены административные материалы.
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, Фото:
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