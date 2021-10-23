Иркутянин убил двух мужчин, заступаясь за жену

Мужчина изрезал обидчиков ножом



Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Иркутска. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».



По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый заступился за супругу, в адрес которой двое мужчин высказались нецензурной бранью. На почве ревности и личных неприязненных отношений он нанёс им множественные удары ножом. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.



По горячим следам мужчину задержали полицейские и доставили в следственный отдел. Следователи СК установили, что ранее он уже был судим за преступление против личности.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой области обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существ, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



