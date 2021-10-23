Мужчина изрезал обидчиков ножом
Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Иркутска. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый заступился за супругу, в адрес которой двое мужчин высказались нецензурной бранью. На почве ревности и личных неприязненных отношений он нанёс им множественные удары ножом. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.
По горячим следам мужчину задержали полицейские и доставили в следственный отдел. Следователи СК установили, что ранее он уже был судим за преступление против личности.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой области обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существ, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Иркутянин убил двух мужчин, заступаясь за жену
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина изрезал обидчиков ножом
Огонь потушили за 10 минут
Огнём уничтожено 45 центнеров сена
Горящая коляска в подъезде едва не стала причиной страшного пожара
Новые качели прослужили около месяца
Более двух тысяч участников автоаварий получили травмы
Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться
Вероятно, машина сельчан сорвалась с обрывистого берега в реку
Мужчина хотел его использовать в хозяйстве
Мужчина и женщина отправились на поиски скота и исчезли
Сосед увидел дым и бросился на помощь
Ущерб составил 1,5 млн рублей
Пламя потушили за 20 минут
Дом и пристрой выгорели изнутри
Проезду мешало перекрытие дороги