На помощь пришли росгвардейцы
Сегодня ночью на набережной реки Селенги в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она рассказала, что у неё из рук вырвал телефон молодой человек и скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевшая и её подруги описали приметы подозреваемого – он был одет в зелёную куртку. В ходе отработки близлежащих улиц возле берега реки был задержан схожий по приметам молодой человек. Все три девушки подтвердили, что это и есть преступник.
18-летнего ранее судимого молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Молодой улан-удэнец ночью на улице отобрал телефон у девушки
Происшествия, Фото:
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