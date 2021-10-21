Молодой улан-удэнец ночью на улице отобрал телефон у девушки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На помощь пришли росгвардейцы



Сегодня ночью на набережной реки Селенги в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она рассказала, что у неё из рук вырвал телефон молодой человек и скрылся в неизвестном направлении.



Потерпевшая и её подруги описали приметы подозреваемого – он был одет в зелёную куртку. В ходе отработки близлежащих улиц возле берега реки был задержан схожий по приметам молодой человек. Все три девушки подтвердили, что это и есть преступник.



18-летнего ранее судимого молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

