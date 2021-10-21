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Молодой улан-удэнец ночью на улице отобрал телефон у девушки

Молодой улан-удэнец ночью на улице отобрал телефон у девушки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На помощь пришли росгвардейцы

Сегодня ночью на набережной реки Селенги в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она рассказала, что у неё из рук вырвал телефон молодой человек и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая и её подруги описали приметы подозреваемого – он был одет в зелёную куртку. В ходе отработки близлежащих улиц возле берега реки был задержан схожий по приметам молодой человек. Все три девушки подтвердили, что это и есть преступник.

18-летнего ранее судимого молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия

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