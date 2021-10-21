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В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина

В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Горожанка получила травмы при эвакуации

Утром 21 октября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании двух частных жилых домов в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены два дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Пожарным потребовалось более получаса чтобы локализовать открытое горение и ещё 25 минут для полной ликвидации очага.

В результате пожара огнём уничтожен одноэтажный дом, веранда, второй этаж и крыша второго дома, повреждены три наружных стены, уничтожен гараж и автомобиль на общей площади 145 кв.м. Все строения принадлежали одному хозяину и находились на одном земельном участке.

- В момент возгорания в соседнем доме находилась семья из 4 человек, 2-е из них несовершеннолетние. Увидев огонь, они самостоятельно покинули здание через окно. В ходе эвакуации женщина 1976 года рождения получила травмы. От госпитализации она отказалась, - рассказала старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по республике Яна Сороковикова.

По словам дознавателя, предварительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электросетей.

В тушении пожара принимали участие 18 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России.

пожар

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