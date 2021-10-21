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В Усть-Илимске горел автосервис

В Усть-Илимске горел автосервис
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы

Вечером 20 октября на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в автосервисе в Усть-Илимске Иркутской области на улице Партизанской. К месту пожара были направлены 5 пожарных расчётов. Автомобилей внутри здания не было. На момент прибытия первого подразделения горела кровля автосервиса по всей площади. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы.

В результате пожара уничтожены кровля здания на площади 560 кв. м. и потолочное перекрытие, стены повреждены по всей площади. Соседние строения, два автосервиса, спасены от огня.

Дознаватели МЧС России работают на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание началось в бойлерной с выходом огня на кровлю. Обстоятельства устанавливаются.

пожар

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