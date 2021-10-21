После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы
Вечером 20 октября на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в автосервисе в Усть-Илимске Иркутской области на улице Партизанской. К месту пожара были направлены 5 пожарных расчётов. Автомобилей внутри здания не было. На момент прибытия первого подразделения горела кровля автосервиса по всей площади. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы.
В результате пожара уничтожены кровля здания на площади 560 кв. м. и потолочное перекрытие, стены повреждены по всей площади. Соседние строения, два автосервиса, спасены от огня.
Дознаватели МЧС России работают на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание началось в бойлерной с выходом огня на кровлю. Обстоятельства устанавливаются.
В Усть-Илимске горел автосервис
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 21.10.2021
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы
Мужчины вышли на пятисантиметровый лёд
Пожар произошёл ночью
Решается вопрос о постановке юноши на учёт
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу
Шквалистый ветер обрушился на регион весной
Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников
Женщину отправили в колонию
Мужчина ушёл в лес в середине сентября
Лодка с двумя мужчина перевернулась в начале прошлой недели
Владелец машины был на заработках
Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом
Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей
Мужчина удирал от погони
Происшествия, 18.10.2021
Находка временно помещена в местный краеведческий музей