Мужчина ушёл в лес в середине сентября
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Бурятии вновь выехали в Бичурский район для поиска ранее потерявшегося мужчины.
22 сентября он, предположительно, заблудился в лесу в районе села Буй.
- О ходе поисковых работ будет сообщено позднее, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В Бурятии продолжают искать пропавшего месяц назад сборщика дикоросов
Происшествия, Фото:
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