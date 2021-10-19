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В Бурятии продолжают искать пропавшего месяц назад сборщика дикоросов

В Бурятии продолжают искать пропавшего месяц назад сборщика дикоросов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ушёл в лес в середине сентября

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Бурятии вновь выехали в Бичурский район для поиска ранее потерявшегося мужчины.

22 сентября он, предположительно, заблудился в лесу в районе села Буй.

- О ходе поисковых работ будет сообщено позднее, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. 
поисковая операция

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