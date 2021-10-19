В Бурятии продавец подменила золотые цепочки на бижутерию

Происшествия, Фото: МВД Бурятии

Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей



К уголовной ответственности за мошенничество будет привлечена продавец ювелирных изделий из Северобайкальска.



Известно, что 23-летняя местная жительница с начала мая работала продавцом-консультантом в ювелирном магазине города. Являясь материально ответственным лицом, девушка 11 июня украла вверенное ей имущество. Оставшись в торговой точке одна, она срезала бирки с золотой цепочки и подменила её на заранее купленную бижутерию. Дорогостоящее украшение девушка продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.



Спустя четыре месяца продавец снова совершила аналогичное преступление.



- Просматривая записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, индивидуальный предприниматель заметил подменивающую товар сотрудницу и сообщил в правоохранительные органы. Розничная стоимость похищенных цепочек составила более 36 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции задержали мошенницу. Ведётся следствие.

