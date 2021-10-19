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В Бурятии продавец подменила золотые цепочки на бижутерию

В Бурятии продавец подменила золотые цепочки на бижутерию
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей

К уголовной ответственности за мошенничество будет привлечена продавец ювелирных изделий из Северобайкальска.

Известно, что 23-летняя местная жительница с начала мая работала продавцом-консультантом в ювелирном магазине города. Являясь материально ответственным лицом, девушка 11 июня украла вверенное ей имущество. Оставшись в торговой точке одна, она срезала бирки с золотой цепочки и подменила её на заранее купленную бижутерию. Дорогостоящее украшение девушка продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Спустя четыре месяца продавец снова совершила аналогичное преступление.

- Просматривая записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, индивидуальный предприниматель заметил подменивающую товар сотрудницу и сообщил в правоохранительные органы. Розничная стоимость похищенных цепочек составила более 36 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции задержали мошенницу. Ведётся следствие.
золото кража мошенничество

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